Энрике: «Не скажу, почему заменил Месси»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал победу над «Атлетиком» (3:0) и замену Лионеля Месси в середине второго тайма.

«Я не стану комментировать замену Месси. Вы всегда хотите какие-то истории, но мне не хочется, чтобы это попало в СМИ. Я не собираюсь давать прессе информацию. С „Атлетиком“ всегда сложно играть. Эта команда всегда высоко прессингует и навязывает борьбу. Но нам удалось адаптироваться к ситуации. В этом матче смогли проявить себя Алькасер и Видаль. Состав определяется, исходя из задач на игру и соперника. Я рад за этих игроков. Думаю, все поняли, что для побед нужно и атаковать, и защищаться. Форварды хорошо участвовали в прессинге».