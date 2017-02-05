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Сёмин: «Прудникову не хватает скорости, а Коре понравился, но не сошлись финансово»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Локомотив М, Семин Юрий , Прудников Александр
Сегодня, 00:24 | Источник: Championat.com | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о ситуации с нападающими команды и о просмотре Александра Прудникова.

«Прудников был чемпионом Европы среди юношей. Думаю, резервы у него еще есть. Но сейчас не буду оценку ему давать. Может, он другим тренерам еще понравится. Но на сегодняшний момент нужен более быстрый форвард. „Локомотиву“ не хватает скорости.

Плюс, предпочитаю, чтобы форвард не играл только в передней линии, а действовал по всему полю, выполнял серьезную беговую работу. Вот тот же Коре понравился, но не получилось договориться по финансам. Думали, что финансовые условия будут легче. Наше руководство, наверное, поступило правильно.

Мы должны усиливаться. Посмотрели молодых игроков, имеем о них представление. Но нужны качественные футболисты. Как была, например, проблема с нападающим, которая остается. Хотя Майкон играет блестяще, но его ведь можно использовать и на другой позиции.

То же самое и с флангов: Самедов ушел, теперь нужен еще один фланговый полузащитник. Поэтому есть смысл просматривать. Когда-то привезли Обиору, который вообще нигде не играл, но он стал лучшим форвардом чемпионата. Такие вещи случаются».

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