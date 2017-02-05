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Тухель: «Счёт должен был быть 4:0, а не 1:0»

Матч: БоруссияБоруссия1 : 0РБ ЛейпцигРБ Лейпциг
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: мнение, Тухель Томас
Сегодня, 00:30 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель прокомментировал победу над «РБ Лейпциг» (1:0).

«Счет должен был быть 4:0, а не 1:0. Мы играли очень хорошо, здорово оборонялись, но, к сожалению, забывали забивать. Это очень заслуженная победа. Необходимо продолжать в том же духе. Нам не нужно оглядываться на результаты других команд».

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