Тухель: «Счёт должен был быть 4:0, а не 1:0»
Матч: Боруссия1 : 0РБ Лейпциг
Сегодня, 00:30 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель прокомментировал победу над «РБ Лейпциг» (1:0).
«Счет должен был быть 4:0, а не 1:0. Мы играли очень хорошо, здорово оборонялись, но, к сожалению, забывали забивать. Это очень заслуженная победа. Необходимо продолжать в том же духе. Нам не нужно оглядываться на результаты других команд».
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