Тухель: «Счёт должен был быть 4:0, а не 1:0»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель прокомментировал победу над «РБ Лейпциг» (1:0).

«Счет должен был быть 4:0, а не 1:0. Мы играли очень хорошо, здорово оборонялись, но, к сожалению, забывали забивать. Это очень заслуженная победа. Необходимо продолжать в том же духе. Нам не нужно оглядываться на результаты других команд».