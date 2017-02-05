Оланаре: «Может, однажды перейду в „Челси“»
Новичок ЦСКА Аарон Оланаре считает, что при условии хорошей игры в Москве он в будущем вполне может оказаться в «Челси».
«Мы часто общаемся с Мусой. Он за меня очень рад, говорит, что я однозначно сделал отличный выбор.
Он сказал, что я стану сильнее Эменике? Да. Это вполне реально. Почему нет? Но Эменике – это Эменике, а Оланаре – это Оланаре. Нас не стоит сравнивать. Эммануэль уже довольно успешно выступал в России. Теперь настал мой черед.
Я всегда любил „Челси“, где играли Селестин Бабаяро, Джон Оби Микел, Дидье Дрогба. Моя мечта – оказаться в этом клубе. Если смогу многого добиться с ЦСКА, то, может быть, в один прекрасный день перейду в лондонскую команду.
Муса много забивал в ЦСКА и в итоге оказался в составе чемпиона Англии. Так что все возможно. Просто надо много и усердно работать».
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Если ты про это,то причем здесь цска?))))
Даже такие успешные предшественники Оланаре как Думбия,Муса,НДойе,Нияссе попадая туда где надо играть,годились только для полировки лавок........
В 2 раза больше игр,сама скорость игры и мышления,высокий уровень соперника и мощная конкуренция в клубах быстро сбивает спесь,кажущимися себе у нас "звёздами" игроков.....
А уж такого эмоционального,полгода отмечающего гол за ЦСКА в лазарете.....наврятли позовут вместо Косты.......
А оказался в цска!!!!
А от сюда -- ходу нет!!
Те, кто плохо играют в футбол, обычно преуспевают в этом.
А с цска --- ,,, знает,даже вариантов нет,они вообще ни кому не нужны и даром,
челси ахаххахахахахах
смешон!!
Ну точно цска на коксе сидит,тут без вариантов!!!