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Оланаре: «Может, однажды перейду в „Челси“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, ЦСКА, Челси, Оланаре Аарон Самуэль, Муса Ахмед
Сегодня, 08:20 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Новичок ЦСКА Аарон Оланаре считает, что при условии хорошей игры в Москве он в будущем вполне может оказаться в «Челси».

«Мы часто общаемся с Мусой. Он за меня очень рад, говорит, что я однозначно сделал отличный выбор.

Он сказал, что я стану сильнее Эменике? Да. Это вполне реально. Почему нет? Но Эменике – это Эменике, а Оланаре – это Оланаре. Нас не стоит сравнивать. Эммануэль уже довольно успешно выступал в России. Теперь настал мой черед.

Я всегда любил „Челси“, где играли Селестин Бабаяро, Джон Оби Микел, Дидье Дрогба. Моя мечта – оказаться в этом клубе. Если смогу многого добиться с ЦСКА, то, может быть, в один прекрасный день перейду в лондонскую команду.

Муса много забивал в ЦСКА и в итоге оказался в составе чемпиона Англии. Так что все возможно. Просто надо много и усердно работать».

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