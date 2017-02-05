Маргасов: «В детстве болел за „Локомотив“»

Новичок «Локомотива» Тимофей Маргасов поделился впечатлениями от перехода под знамена «железнодорожников».

«Очень приятно перейти в такой большой клуб. В детстве болел за „Локомотив“. Помню великолепные матчи с ЦСКА и „Спартаком, которые заканчивались по 3:2 и 4:3. Лоськов, Пашинин, Овчинников - настоящие легенды.

Я в новой команде, а значит, начинаю все с чистого листа. Постараюсь заслужить место в составе, оправдать доверие тренера и вместе с командой достичь успеха. Постепенно набираю форму. Полтора сбора я провел в „Крыльях“, так что к возобновлению сезона подойду в отличном состоянии“.