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Маргасов: «В детстве болел за „Локомотив“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Локомотив М, Маргасов Тимофей
Сегодня, 08:46 | Источник: ФК "Локомотив" Москва | Редакция: Дмитрий Кристя

Новичок «Локомотива» Тимофей Маргасов поделился впечатлениями от перехода под знамена «железнодорожников».

«Очень приятно перейти в такой большой клуб. В детстве болел за „Локомотив“. Помню великолепные матчи с ЦСКА и „Спартаком, которые заканчивались по 3:2 и 4:3. Лоськов, Пашинин, Овчинников - настоящие легенды.

Я в новой команде, а значит, начинаю все с чистого листа. Постараюсь заслужить место в составе, оправдать доверие тренера и вместе с командой достичь успеха. Постепенно набираю форму. Полтора сбора я провел в „Крыльях“, так что к возобновлению сезона подойду в отличном состоянии“.

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