Маргасов: «В детстве болел за „Локомотив“»
Сегодня, 08:46 | Источник: ФК "Локомотив" Москва | Редакция: Дмитрий Кристя
Новичок «Локомотива» Тимофей Маргасов поделился впечатлениями от перехода под знамена «железнодорожников».
«Очень приятно перейти в такой большой клуб. В детстве болел за „Локомотив“. Помню великолепные матчи с ЦСКА и „Спартаком, которые заканчивались по 3:2 и 4:3. Лоськов, Пашинин, Овчинников - настоящие легенды.
Я в новой команде, а значит, начинаю все с чистого листа. Постараюсь заслужить место в составе, оправдать доверие тренера и вместе с командой достичь успеха. Постепенно набираю форму. Полтора сбора я провел в „Крыльях“, так что к возобновлению сезона подойду в отличном состоянии“.
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«Очень приятно перейти в такой большой клуб. В детстве болел за „..............“. Помню великолепные матчи с ....... и ..........,.
........., ........., - настоящие легенды.
Вместо точек вставляешь команду и фамилии игроков....