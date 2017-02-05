Реднапп: «„Ливерпуль“ не может нормально обороняться»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Реднапп Харри , Матип Жоэль, Лейва Лукас, Милнер Джеймс
Сегодня, 08:56 | Источник: Dailystar.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя
Английский специалист Харри Реднапп раскритиковал игроков «Ливерпуля» после вчерашнего поражения от «Халла» (0:2).
«„Ливерпуль“ не может нормально обороняться. Есть большие вопросы по вратарю, причем по обоим.
Команда выиграла только 1 матч из последних 11! Лукас Лейва выходит в центре поля? Он не может выходить в основе на этой позиции. Никогда.
Милнер был фантастическим игроком, но это не левый защитник топ-класса».
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Ух ты какая прекрасная статистика: "Команда выиграла только 1 матч из последних 11!", а дзенька знает о ней ?))))))))))