Реднапп: «„Ливерпуль“ не может нормально обороняться»

Английский специалист Харри Реднапп раскритиковал игроков «Ливерпуля» после вчерашнего поражения от «Халла» (0:2).

«„Ливерпуль“ не может нормально обороняться. Есть большие вопросы по вратарю, причем по обоим.

Команда выиграла только 1 матч из последних 11! Лукас Лейва выходит в центре поля? Он не может выходить в основе на этой позиции. Никогда.

Милнер был фантастическим игроком, но это не левый защитник топ-класса».