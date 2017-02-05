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Симеоне: «Гризманн не забил пенальти? Такое случается»

Матч: АтлетикоАтлетико2 : 0ЛеганесЛеганес
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: игроки, Гризманн Антуан, Торрес Фернандо
Сегодня, 09:07 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал тот факт, что нападающий «матрасников» Антуан Гризманн не реализовал пенальти во вчерашней игре с «Леганесом» (2:0).

«Такое случается. Марадона в свое время тоже не реализовывал одиннадцатиметровые. Месси, Неймар, Суарес... Игроки фантастического уровня тоже могут иногда не забивать пенальти».

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