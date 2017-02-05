Симеоне: «Гризманн не забил пенальти? Такое случается»
Сегодня, 09:07 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал тот факт, что нападающий «матрасников» Антуан Гризманн не реализовал пенальти во вчерашней игре с «Леганесом» (2:0).
«Такое случается. Марадона в свое время тоже не реализовывал одиннадцатиметровые. Месси, Неймар, Суарес... Игроки фантастического уровня тоже могут иногда не забивать пенальти».
Другие материалы по теме:
Вчера
Станислав Горин
«Соккер.ру» на фоне неудачных выступлений Бензема, желания Мораты уйти в «Челси» и отказов звездных нападающих предлагает выяснить, что не так с атакой «Реала»?
Станислав Горин
Каталонцы попробуют завербовать первого за долгое время футболиста «Реала», и «Соккер.ру» вспоминает легенд, рискнувших сыграть за обоих грандов.
Или войдите через