Симеоне: «Гризманн не забил пенальти? Такое случается»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал тот факт, что нападающий «матрасников» Антуан Гризманн не реализовал пенальти во вчерашней игре с «Леганесом» (2:0).

«Такое случается. Марадона в свое время тоже не реализовывал одиннадцатиметровые. Месси, Неймар, Суарес... Игроки фантастического уровня тоже могут иногда не забивать пенальти».