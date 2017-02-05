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Матч «Сельта» - «Реал» перенесен

Матч: СельтаСельта-:-РеалРеал
Начало матча: Сегодня, 22:45
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 09:17 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Матч 21-го тура Примеры «Сельта» - «Реал» перенесен на неопределенный срок из-за разрушения стадиона галисийцев во время вчерашнего шторма. Кусок крыши арены был снесен ветром, и работники клуба не смогут устранить эту проблему в кратчайшие сроки. 

«Реал» предложил перенести матч в другое место или играть на частично закрытом стадионе, однако Ла Лига решила, что провести поединок пока невозможно. В официальном заявлении RFEF сообщается, что из-за сложившихся условий невозможно гарантировать безопасность болельщиков и футболистов.

Новая дата встречи пока остается неизвестной.

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