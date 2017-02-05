«Интер» намерен пригласить Конте

Китайские владельцы «Интера» из холдинга Suning намерены заманить главного тренера «Челси» Антонио Конте обратно в Серию А. По слухам, они готовы предложить итальянцу четырехлетний контракт с зарплатой в 15 млн евро за сезон, а также сразу предоставить 400 млн евро на трансферы. Это был бы довольно неожиданный ход, учитывая, что Конте выступал за «Юве», а также тренировал эту команду. А «бьянконери» являются давними соперниками миланского клуба.

Ранее много раз СМИ связывали «Интер» с другим известным тренером - Диего Симеоне.