«Интер» намерен пригласить Конте
Сегодня, 09:31 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Китайские владельцы «Интера» из холдинга Suning намерены заманить главного тренера «Челси» Антонио Конте обратно в Серию А. По слухам, они готовы предложить итальянцу четырехлетний контракт с зарплатой в 15 млн евро за сезон, а также сразу предоставить 400 млн евро на трансферы. Это был бы довольно неожиданный ход, учитывая, что Конте выступал за «Юве», а также тренировал эту команду. А «бьянконери» являются давними соперниками миланского клуба.
Ранее много раз СМИ связывали «Интер» с другим известным тренером - Диего Симеоне.
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Конте не пойдёт в Интер ни за какие коврижки!
Нужно знать Италию!!!)