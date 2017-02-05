Гамшик: «Я хочу побить рекорд Марадоны»

Капитан «Наполи» Марек Гамшик после победы над «Болоньей» (7:1) заявил, что намерен побить рекорд клуба по голам, который принадлежит легендарному Диего Марадоне. После вчерашнего хет-трика у Гамшика 109 мячей, что лишь на 6 меньше, чем у аргентинца.

«Мы делаем эти шаги вперед, чтобы достичь чего-то большего. Очень обидно, что оступились в матче с „Палермо“, но наша команда на верном пути.

Я надеюсь побить рекорд Марадоны по голам. Если не в этом сезоне, то в следующем. Счастлив, что уже подобрался к нему близко.

„Реал“ будет знать, что мы сильный соперник, и при такой игре мы готовы дать бой любому. Наш атакующий трезубец работает, потому что в нем собраны подвижные футболисты, которые могут доставить проблемы всем».