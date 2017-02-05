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Гамшик: «Я хочу побить рекорд Марадоны»

Матч: БолоньяБолонья1 : 7НаполиНаполи
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: игроки, Гамшик Марек
Сегодня, 09:44 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Капитан «Наполи» Марек Гамшик после победы над «Болоньей» (7:1) заявил, что намерен побить рекорд клуба по голам, который принадлежит легендарному Диего Марадоне. После вчерашнего хет-трика у Гамшика 109 мячей, что лишь на 6 меньше, чем у аргентинца.

«Мы делаем эти шаги вперед, чтобы достичь чего-то большего. Очень обидно, что оступились в матче с „Палермо“, но наша команда на верном пути.

Я надеюсь побить рекорд Марадоны по голам. Если не в этом сезоне, то в следующем. Счастлив, что уже подобрался к нему близко.

„Реал“ будет знать, что мы сильный соперник, и при такой игре мы готовы дать бой любому. Наш атакующий трезубец работает, потому что в нем собраны подвижные футболисты, которые могут доставить проблемы всем».

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