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Алькасер: «Игроки „Барселоны“ рады, что мне удалось отличиться»

Матч: БарселонаБарселона3 : 0АтлетикАтлетик
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Алькасер Пако
Сегодня, 09:57 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Форвард «Барселоны» Пако Алькасер поделился впечатлениями от своего первого забитого мяча в Примере, который случился во время вчерашнего поединка против «Атлетика» (3:0).

«Я очень рад помочь команде, и теперь нам нужно продолжать в том же духе. Одноклубники рады, что мне удалось отличиться. 

„Атлетик“ серьезно нас прессинговал, из-за чего выходить из обороны в атаку было довольно трудно, а сами гости создавали моменты. Однако после второго мяча нам удалось взять игру под свой контроль.

Я должен продолжать усердно работать, во вторник будет совсем другая игра».

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