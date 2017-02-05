Алькасер: «Игроки „Барселоны“ рады, что мне удалось отличиться»

Форвард «Барселоны» Пако Алькасер поделился впечатлениями от своего первого забитого мяча в Примере, который случился во время вчерашнего поединка против «Атлетика» (3:0).

«Я очень рад помочь команде, и теперь нам нужно продолжать в том же духе. Одноклубники рады, что мне удалось отличиться.

„Атлетик“ серьезно нас прессинговал, из-за чего выходить из обороны в атаку было довольно трудно, а сами гости создавали моменты. Однако после второго мяча нам удалось взять игру под свой контроль.

Я должен продолжать усердно работать, во вторник будет совсем другая игра».