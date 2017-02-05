Семин: «Пресса вбрасывает слухи о Бердыеве в „Локо“, чтобы я работал хуже»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал тот факт, что СМИ сватают на его место вице-президента «Ростова» Курбана Бердыева.

«Мне лежать, наверное, сейчас и размышлять: придет на мое место другой специалист, обойдемся без фамилий, или не придет? Да это ведь все отвлечет от основных дел. Я вот в каком направлении думаю: другой человек сменит меня только в случае, если работать буду плохо.

А чтобы работал плохо, как раз и происходят такие вбрасывания через прессу. Якобы появятся волнение, неуверенность. Но это не про меня! Все, что не касается футбола, я отметаю. Не забиваю мозг ненужной информацией, читаю только то, что нужно и интересно. Конечно, когда-нибудь кто-то придет на мое место. А может - и нет (улыбается)».