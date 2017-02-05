Оланаре: «Кульбитов больше не ждите, надоело»

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре рассказал, что больше не будет делать кульбиты после забитых голов. Он вспомнил эпизод с травмой во время кубкового матча с «Зенитом», после которого и выбыл на долгий срок.

«Уже давно забыл о том эпизоде. Зачем держать в голове плохие мысли? Просто сейчас понимаю, что нужно быть более осторожным на тренировках. Если говорить о той травме, сначала я вообще не почувствовал боль. Но затем, когда пошел в отбор в стык с соперником, усугубил повреждение. Вот тогда уже было больно.

Дело точно не в том кульбите после гола, я вас уверяю. Он не повлиял на ту травму. Прекрасно знаю, как нужно выполнять этот прыжок без каких-либо последствий для здоровья. Вы знаете, могу даже выполнить кульбит и приземлиться на одну ногу.

Конечно, постараюсь забить „Зениту“ в ближайшем матче. Поэтому и набираю форму. Мы должны победить. Но кульбита не будет, не ждите. Просто перестал их делать, надоело».