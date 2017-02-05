Моуриньо: «„Бавария“ скупает лучших игроков своей лиги, в Англии так не получится»
Сегодня, 10:52 | Источник: Telegraph.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо считает, что в Англии невозможно просто скупить лучших футболистов у своих соперников по чемпионату.
«„Бавария“ выигрывает Бундеслигу еще летом. Они каждый год покупают лучшего игрока у „Боруссии“. Сначала они приходят и покупают Левандовски. Через год забирают Гетце, затем Хуммельса.
Как вы думаете, я могу купить двух лучших игроков „Тоттенхэма“ в МЮ? Не могу. То же самое и с „Арсеналом“, то же самое и с „Челси“, который я очень люблю. Это время ушло.
Очевидно, „Реал“, „Бавария“, „Барселона“ и ПСЖ продают только тех, кого хотят. Сейчас провести успешную трансферную кампанию гораздо сложнее».
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при чем тут бавария
надеюсь ты никогда там не будешь тренером
у МЮ один из лучших составов в АПЛ, с таким составом вполне можно бороться за чемпионство.
Моуриньо, ты же сам считаешь себя самым талантливым тренером в мире.
Вот и докажи не на словах, а на деле, существование у тебя этого самого таланта.