Моуриньо: «„Бавария“ скупает лучших игроков своей лиги, в Англии так не получится»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо считает, что в Англии невозможно просто скупить лучших футболистов у своих соперников по чемпионату.

«„Бавария“ выигрывает Бундеслигу еще летом. Они каждый год покупают лучшего игрока у „Боруссии“. Сначала они приходят и покупают Левандовски. Через год забирают Гетце, затем Хуммельса.

Как вы думаете, я могу купить двух лучших игроков „Тоттенхэма“ в МЮ? Не могу. То же самое и с „Арсеналом“, то же самое и с „Челси“, который я очень люблю. Это время ушло.

Очевидно, „Реал“, „Бавария“, „Барселона“ и ПСЖ продают только тех, кого хотят. Сейчас провести успешную трансферную кампанию гораздо сложнее».