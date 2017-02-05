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Гвардиола: «Все потенциальные новички „Сити“ стоят 45-50 млн фунтов»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Манчестер Сити, Гвардиола Хосеп
Сегодня, 11:12 | Источник: Goal.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что ему потребуется время, для того чтобы сформировать состав команды под свои требования.

«Невозможно изменить команду за одну ночь, просто невозможно. Каждый потенциальный новичок стоит 45-50 млн фунтов, так что это нереально.

Поменять сразу семь, восемь или девять человек нельзя. Во-первых, это плохо для клуба, во-вторых, просто невозможно.

Мы понимаем, что у нас есть много игроков старше 30 лет. Например, нашим защитникам 31-32 года, но они так важны, что мы просто не можем резко всех их заменить. 

Сейчас я понимаю, насколько стали важны для команды Туре, Коларов, Сабалета... Это сердце и душа команды. Но рано или поздно состав будет обновляться».

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