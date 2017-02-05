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Моуриньо: «Я не могу вычеркнуть из паспорта Кэррика 5 лишних лет»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Ман Юнайтед, Кэррик Майкл, Моуриньо Жозе
Сегодня, 11:23 | Источник: Goal.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо дал понять, что полузащитник клуба Майкл Кэррик скоро может отправиться на пенсию. В июле опытному игроку исполняется 36 лет.

«Давайте будем честными. Я вижу много позитива в игре Кэррика. Но я не могу взять его паспорт и вычеркнуть оттуда пять лишних лет. Майклу уже не 30.

Кэррик до сих пор в обойме команды. Может быть, он останется еще на один сезон. Такова жизнь».

Кэррик выступает за МЮ с 2006 года.

В этом сезоне 35-летний игрок провел 11 матчей в АПЛ.

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