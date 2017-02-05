Бадштубер: «Я недоволен, потому что „Шальке“ мог победить „Баварию“»
Сегодня, 11:34 | Источник: ФК "Бавария" | Редакция: Дмитрий Кристя
Защитник «Шальке» Хольгер Бадштубер остался недоволен ничейным результатом в поединке с «Баварией» (1:1).
«Мы хотели в этом матче добиться хорошего результата. Конечно, матч был очень эмоциональным. Счет 1:1 нас устраивает. Мы были аутсайдером, но показали хорошую игру. Лично я недоволен, потому что мы могли победить».
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