Бадштубер: «Я недоволен, потому что „Шальке“ мог победить „Баварию“»

Защитник «Шальке» Хольгер Бадштубер остался недоволен ничейным результатом в поединке с «Баварией» (1:1).

«Мы хотели в этом матче добиться хорошего результата. Конечно, матч был очень эмоциональным. Счет 1:1 нас устраивает. Мы были аутсайдером, но показали хорошую игру. Лично я недоволен, потому что мы могли победить».