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Бадштубер: «Я недоволен, потому что „Шальке“ мог победить „Баварию“»

Матч: БаварияБавария1 : 1Шальке-04Шальке-04
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: мнение, Бадштубер Хольгер
Сегодня, 11:34 | Источник: ФК "Бавария" | Редакция: Дмитрий Кристя

Защитник «Шальке» Хольгер Бадштубер остался недоволен ничейным результатом в поединке с «Баварией» (1:1).

«Мы хотели в этом матче добиться хорошего результата. Конечно, матч был очень эмоциональным. Счет 1:1 нас устраивает. Мы были аутсайдером, но показали хорошую игру. Лично я недоволен, потому что мы могли победить».

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