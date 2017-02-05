Муравьев: «У „Динамо“ нет долгов, кроме кредита в Eflen Constructions»

Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев сообщил, что у клуба нет долгов, кроме кредита в кипрской компании Eflen Constructions Ltd.

«Помимо кредита перед компаний Eflen Constructions, долгов у клуба нет, есть только текущие обязательства по заработной плате и другим текущим платежам.

Текущие обязательства клубом выполняются своевременно, долг перед ВТБ закрыт, поэтому говорить о том, чтобы „полностью рассчитаться с долгами“, как минимум, некорректно».

В сентябре появилась информация, что ФК «Динамо» должен 75 млн евро Борису Ротенбергу, который был президентом клуба с 2013 по 2015 годы. По данным источников, бизнесмен финансировал клуб займами.

На вопрос, является ли кредит, взятый у Eflen Constructions, этим самым долгом перед Ротенбергом, Муравьев ответил: «Не комментирую».