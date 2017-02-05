«Манчестер Сити» включился в борьбу за Дибалу
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ювентус, Манчестер Сити, Дибала Пауло
Сегодня, 12:57 | Источник: Skysports.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала попал в сферу интересов «Манчестер Сити», сообщают в Испании.
Аргентинский форвард будет одним из самых лакомых кусочков во время грядущего летнего трансферного окна. В его услугах заинтересованы несколько клубов, например, «Реал», который мог бы активизироваться, если клуб покинет Карим Бензема.
Однако СМИ уверяют, что на данный момент именно «Манчестер Сити» ближе всех к тому, чтобы приобрести 23-летнего игрока.
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К тому же сам Дибала вряд ли клюнет на порочное галактическое кладбище.