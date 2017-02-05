Рейтинг@Mail.ru

«Манчестер Сити» включился в борьбу за Дибалу

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ювентус, Манчестер Сити, Дибала Пауло
Сегодня, 12:57 | Источник: Skysports.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала попал в сферу интересов «Манчестер Сити», сообщают в Испании.

Аргентинский форвард будет одним из самых лакомых кусочков во время грядущего летнего трансферного окна. В его услугах заинтересованы несколько клубов, например, «Реал», который мог бы активизироваться, если клуб покинет Карим Бензема.

Однако СМИ уверяют, что на данный момент именно «Манчестер Сити» ближе всех к тому, чтобы приобрести 23-летнего игрока.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 13:42
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:37
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:37
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:23
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 13:21
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:20
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 13:17
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:15
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 13:14
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 13:08
, чтобы видеть комментарии
  3
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
12:44 Слухи Бензема раздумывает над уходом из «Реала» 17
12:30 Слухи «Атлетико» готов выложить 60 млн фунтов за Санчеса 6
Вчера
15:58 Слухи Бернат подумывает об уходе из «Баварии» 13
07:39 Слухи «Ман Сити» поспорит с «Реалом» за Виллиама Карвалью 10
01:26 Слухи «Милан» интересуется Клаудио Браво 4
03 февраля 2017
22:56 Слухи Агент Озила контактировал с «Барселоной» 26
19:47 Коста: «Я в Китае? Люди говорят много ерунды» 5
12:48 Слухи Диего Коста принял предложение китайского клуба, летом игрок покинет «Челси» 42
10:45 Слухи Летом «Бавария» сделает предложение «Тоттенхэму» по трансферу Алли 32
10:36 Слухи МЮ согласовал с «Бенфикой» переход защитника Семеду 16
все материалы по этой теме
Турниры