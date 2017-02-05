«Манчестер Сити» включился в борьбу за Дибалу

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала попал в сферу интересов «Манчестер Сити», сообщают в Испании.

Аргентинский форвард будет одним из самых лакомых кусочков во время грядущего летнего трансферного окна. В его услугах заинтересованы несколько клубов, например, «Реал», который мог бы активизироваться, если клуб покинет Карим Бензема.

Однако СМИ уверяют, что на данный момент именно «Манчестер Сити» ближе всех к тому, чтобы приобрести 23-летнего игрока.