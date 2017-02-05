Кержаков: «Надо развеивать миф о том, что футболисты глупы»
Сегодня, 13:06 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал, что сам пишет посты для своих аккаунтов в соцсетях.
«Инстаграм веду сам, все фотографии подписываю лично. К чему-то можно подойти шутливо, с иронией, к чему-то – серьезно. Все по настроению. Надо развеивать миф о том, что футболисты настолько глупы, что не способны ничего сами придумать. Бывают глупыми как нефутбольные люди, так и футболисты, и те и другие есть с хорошим, а есть с отвратительным чувством юмора».
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Да уж.
Получая такие зарплаты - можно и суфлёра нанять
ого, за это надо выдать Нобелевскую премию Кержакову.
Правду развеивать не стоит, лучше попытаться ее изменить, но каждому отдельно.
Ты несомненно умён.
https://www.youtube.com/watch?v=gS19qhWbWVs
https://www.youtube.com/watch?v=IFcN3yMUFW4
на это поведутся, только еще более глупые люди