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Кержаков: «Надо развеивать миф о том, что футболисты глупы»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Зенит, Кержаков Александр
Сегодня, 13:06 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал, что сам пишет посты для своих аккаунтов в соцсетях.

«Инстаграм веду сам, все фотографии подписываю лично. К чему-то можно подойти шутливо, с иронией, к чему-то – серьезно. Все по настроению. Надо развеивать миф о том, что футболисты настолько глупы, что не способны ничего сами придумать. Бывают глупыми как нефутбольные люди, так и футболисты, и те и другие есть с хорошим, а есть с отвратительным чувством юмора».

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