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«Севилья» - «Вильярреал»: стартовые составы

Матч: СевильяСевилья-:-ВильярреалВильярреал
Начало матча: Сегодня, 14:00
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: игроки
Сегодня, 13:16 | Источник: Твиттер ФК "Севилья" | Редакция: Дмитрий Кристя

Определились стартовые составы команд на матч 21-го тура Примеры «Севилья» - «Вильярреал».

«Севилья»:  Рико, Рами, Меркадо, Мариано, Лангле, Нзонзи, Насри, Витоло, Васкес, Йоветич, Бен-Йеддер.

«Вильярреал»: Асенхо, Бонера, Хосе Анхель, Марио Гаспар, Руис, Родри Эрнандес, Сориано, Тригерос, Дос Сантос, Кастильехо, Адриан.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.

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