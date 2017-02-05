«Севилья» - «Вильярреал»: стартовые составы
Матч: Севилья-:-Вильярреал
Начало матча: Сегодня, 14:00
Сегодня, 13:16 | Источник: Твиттер ФК "Севилья" | Редакция: Дмитрий Кристя
Определились стартовые составы команд на матч 21-го тура Примеры «Севилья» - «Вильярреал».
«Севилья»: Рико, Рами, Меркадо, Мариано, Лангле, Нзонзи, Насри, Витоло, Васкес, Йоветич, Бен-Йеддер.
«Вильярреал»: Асенхо, Бонера, Хосе Анхель, Марио Гаспар, Руис, Родри Эрнандес, Сориано, Тригерос, Дос Сантос, Кастильехо, Адриан.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
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