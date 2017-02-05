Панюков: «Надо было валить из „Браги“, что я и сделал»
Сегодня, 13:30 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Российский нападающий Александр Панюков, накануне покинувший португальскую «Брагу», рассказал о своих ближайших планах на будущее.
«Жду вариантов. Это не только Португалия и Россия. Куда лучше переходить? Все равно, куда. Главное для меня - играть, играть и играть.
В „Браге“ руководство поменялось. Была хорошая возможность уйти. Во второй команде „Браги“ 17-19-летние ребята бегают. Тренировочный процесс мне особо не нравился. Так что, если по-простому говорить, надо было валить. Что я и сделал».
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