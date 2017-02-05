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Касерес может перейти в «Локомотив»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Локомотив М, Милан, Касерес Мартин
Сегодня, 13:59 | Источник: Tuttosport.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Защитник Мартин Касерес может перейти в «Локомотив», сообщают в Италии. Футболист, находящийся в статусе свободного агента, не смог договориться с «Миланом», поскольку его не устроили финансовые условия, которые предлагали «россонери». В то же время интерес к игроку проявил «Локо», готовый удовлетворить аппетиты Касереса.

За свою карьеру Касерес защищал цвета таких клубов, как «Вильярреал», «Барселона», «Севилья» и «Ювентус». Летом прошлого года у него истек контракт с «бьянконери» и с тех пор 29-летний бек находится без клуба.

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