Защитник Мартин Касерес может перейти в «Локомотив», сообщают в Италии. Футболист, находящийся в статусе свободного агента, не смог договориться с «Миланом», поскольку его не устроили финансовые условия, которые предлагали «россонери». В то же время интерес к игроку проявил «Локо», готовый удовлетворить аппетиты Касереса.

За свою карьеру Касерес защищал цвета таких клубов, как «Вильярреал», «Барселона», «Севилья» и «Ювентус». Летом прошлого года у него истек контракт с «бьянконери» и с тех пор 29-летний бек находится без клуба.