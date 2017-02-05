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Селюк: «Я не имел в виду, что Луис Адриано - ужасный футболист»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Локомотив М, Фарфан Джефферсон, Адриано Луис, Селюк Дмитрий
Сегодня, 14:12 | Источник: Euro-football.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о нападающем «Спартака» Луисе Адриано и форварде «Локо» Джефферсоне Фарфане.

«Я не имел в виду, что Луис Адриано, образно выражаясь, ужасный футболист, или что Фарфан вообще нулевой, никакой и так далее и тому подобное. Я про это не говорю – я говорю о том, что футболистов старше 30 лет не имеет смысла подписывать надолго, так как у них в таком случае пропадает мотивационная составляющая.

Я считаю, что Чорлука – очень хороший футболист, и в „Локомотиве“, возможно, у него последний контракт. Но ведь можно тогда подписывать с ним новый контракт, например, на два сезона с возможностью продления ещё на один, но зачем подписывать длительные контракты с возрастными футболистами? Все футболисты нормальные. Просто я говорю для клубов: зачем надо брать тех, кто старше 30-ти? Понятно, что это смесь опыта с молодёжью, но опыта получается чересчур много, и РФПЛ не просто так самая старая лига среди европейских чемпионатов».

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