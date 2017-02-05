Топрак летом сменит «Байер» на дортмундскую «Боруссию»
Сегодня, 14:32 | Источник: ФК "Боруссия" Д | Редакция: Дмитрий Кристя
Как и ожидалось, защитник «Байера» Омер Топрак перейдет в дортмундскую «Боруссию». Клубы договорились о летнем трансфере 27-летнего игрока. Контракт с Топраком будет рассчитан до лета 2021 года. По неофициальной информации, сумма трансфера составила 12 млн евро.
В этом сезоне Топрак провел 14 матчей в Бундеслиге и забил 1 гол.
Другие материалы по теме:
01 февраля 2017
Александр Чистяков
Зимнее трансферное окно в ведущих лигах Европы захлопнулось, а дедлайн получился скучным. Тем не менее, на «Соккер.ру» - 10 самых дорогих покупок европейских клубов.
18:23 Официально Киевское «Динамо» подписало Пантича 2
12:41 Официально «Кристал Пэлас» купил Миливойевича за 16 млн евро 5
10:45 Официально «Вест Бромвич» арендовал защитника сборной Ирландии 2
10:42 Официально «Мидлсбро» подписал Гедиуру из «Уотфорда» 0
08:33 Официально «Лилль» подписал игроков «Браги» и «Монако» 2
07:48 Официально Фото «Аякс» совершил второй по стоимости трансфер в истории клуба, подписав Давида Нереса 8
06:52 Официально Фото Жордан Айю перебрался из «Астон Виллы» в «Суонси» 1
06:27 Официально Фото «Халл Сити» усилился вингером сборной Польши Гросицки 4
03:35 Официально Фото Габбьядини – игрок «Саутгемптона» 6
Или войдите через