Топрак летом сменит «Байер» на дортмундскую «Боруссию»

Как и ожидалось, защитник «Байера» Омер Топрак перейдет в дортмундскую «Боруссию». Клубы договорились о летнем трансфере 27-летнего игрока. Контракт с Топраком будет рассчитан до лета 2021 года. По неофициальной информации, сумма трансфера составила 12 млн евро.

В этом сезоне Топрак провел 14 матчей в Бундеслиге и забил 1 гол.