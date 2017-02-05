Дуглас Коста: «В Мюнхене я не чувствую себя абсолютно счастливым»
Сегодня, 15:00 | Источник: welt.de | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Баварии» Дуглас Коста намекнул, что не против сменить клубную прописку уже будущим летом.
«Я получил очень щедрое предложение из Китая, а также от нескольких серьезных клубов из Европы. По окончании сезона мы сядем и все как следует проанализируем.
Были контакты с командами из Испании, Франции и Англии. АПЛ - одна из лучших лиг мира, просто фантастика! Подобна ей и испанская лига. Да и язык там попроще.
Я до сих пор не чувствую себя абсолютно счастливым в Мюнхене».
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