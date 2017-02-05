«Манчестер Сити» - «Суонси»: стартовые составы
Идет первый тайм
Сегодня, 15:40 | Источник: Твиттер ФК "Манчестер Сити" | Редакция: Дмитрий Кристя
Определились стартовые составы команд на матч 24-го тура АПЛ «Манчестер Сити» - «Суонси».
«Манчестер Сити»: Кабальеро, Стоунз, Коларов, Клиши, Фернандиньо, Туре, Стерлинг, Де Брюйне, Силва, Сане, Жезус.
«Суонси»: Фабиански, Ольссон, Моусон, Фернандес, Ноутон, Корк, Фер, Кэрролл, Сигурдссон, Раутледж, Льоренте.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
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