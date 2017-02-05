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«Манчестер Сити» - «Суонси»: стартовые составы

Матч: Манчестер СитиМанчестер Сити1 : 0Суонси СитиСуонси Сити
Идет первый тайм
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 15:40 | Источник: Твиттер ФК "Манчестер Сити" | Редакция: Дмитрий Кристя

Определились стартовые составы команд на матч 24-го тура АПЛ «Манчестер Сити» - «Суонси».

«Манчестер Сити»: Кабальеро, Стоунз, Коларов, Клиши, Фернандиньо, Туре, Стерлинг, Де Брюйне, Силва, Сане, Жезус.

«Суонси»: Фабиански, Ольссон, Моусон, Фернандес, Ноутон, Корк, Фер, Кэрролл, Сигурдссон, Раутледж, Льоренте.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.

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