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«Севилья» и «Вильярреал» голов не забивали

Матч: СевильяСевилья0 : 0ВильярреалВильярреал
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 15:51 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

В матче 21-го тура Примеры «Севилья» и «Вильярреал» так и не открыли счет.

Севилья, стадион «Рамон Санчес Писхуан».

«Севилья» - «Вильярреал» - 0:0

«Севилья»: Рико, Рами, Меркадо, Мариано (Сарабия 62), Лангле, Нзонзи, Насри, Витоло, Васкес (Иборра 76), Йоветич (Вьетто 71), Бен-Йеддер.
Главный тренер: Хорхе Сампаоли.

«Вильярреал»: Асенхо, Бонера, Хосе Анхель, Марио Гаспар, Руис, Родри Эрнандес, Сориано, Тригерос (Рукавина 89), Дос Сантос, Кастильехо (Черышев 66), Адриан (Бакамбу 71).
Главный тренер: Фран Эскриба.

Предупреждения: Насри 25, Сориано 28, Меркадо 44, Марио Гаспар 50.

На 49-й минуте Насри не реализовал пенальти (вратарь)

Судья: Альберто Мальенко.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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