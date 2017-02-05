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«Пескара» - «Лацио»: стартовые составы

Матч: ПескараПескара-:-ЛациоЛацио
Начало матча: Сегодня, 17:00
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 16:09 | Источник: Твиттер ФК "Лацио" | Редакция: Дмитрий Кристя

Обнародованы стартовые составы команд на матч 23-го тура Серии А «Пескара» - «Лацио».

«Пескара»: Биццарри, Дзампано, Стендардо, Гьембер, Бираги, Бенали, Бругман, Мунтари, Верре, Кастанос, Капрари.

«Лацио»: Маркетти, Баста, Де Врей, Худт, Лукаку, Пароло, Билья, Милинкович-Савич, Фелипе Андерсон, Иммобиле, Кейта.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.

В прошлом туре «Лацио» уступил «Кьево» (0:1).

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