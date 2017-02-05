«Пескара» - «Лацио»: стартовые составы
Сегодня, 16:09 | Источник: Твиттер ФК "Лацио" | Редакция: Дмитрий Кристя
Обнародованы стартовые составы команд на матч 23-го тура Серии А «Пескара» - «Лацио».
«Пескара»: Биццарри, Дзампано, Стендардо, Гьембер, Бираги, Бенали, Бругман, Мунтари, Верре, Кастанос, Капрари.
«Лацио»: Маркетти, Баста, Де Врей, Худт, Лукаку, Пароло, Билья, Милинкович-Савич, Фелипе Андерсон, Иммобиле, Кейта.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
В прошлом туре «Лацио» уступил «Кьево» (0:1).
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