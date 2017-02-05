Рейтинг@Mail.ru

Маргасов: «„Локомотив“ - большой клуб, который всегда идет в лидерах и бьется за титул»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Локомотив М, Крылья Советов, Маргасов Тимофей
Сегодня, 16:15 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Новичок «Локомотива» Тимофей Маргасов рассказал о своем трансфере из «Крыльев Советов» к «железнодорожникам».

«С Сёминым не общались до перехода. Дело в другом. Само предложение было приятным. „Локо“ — большой клуб, который всегда идёт в лидерах и бьётся за чемпионство. 

В „Локомотиве“, в отличие от „Ростова“, не бывает задержек по зарплате? Для меня это не важно. Деньги – всего лишь деньги. Куда важнее играть. Поэтому задержки не считал такой уж проблемой. Плюс я болею за „Локо“ с детства, наверное, лет с восьми — любой из академии это подтвердит. Помню, как в 2004 году стали чемпионами, очень меня впечатляли московские дерби, когда обыгрывали „Спартак“ 4:3, 3:2.

Из „Крыльев“ отпускали тяжеловато, не хотели, чтобы я уходил. Но соглашение заканчивалось в конце сезона, так что мог просто стать свободным агентом. „Локо“ меня купил, так что всё нормально, всё хорошо».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 16:37
ответ пользователю Académica de Coimbra (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:33
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:32
ответ пользователю piercman (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:31
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:29
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 16:25
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:18
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
10:30 Оланаре: «Кульбитов больше не ждите, надоело» 31
00:27 Панюков: «Могу ли вернуться в Россию? Я хочу играть» 8
Вчера
14:43 Радослав Ковач: «Дзюба - мой сынок!» 76
13:28 Фарфан: «Болельщики „Локомотива“ увидят мое желание и забудут о Самедове» 50
08:23 Агент: «Антону Миранчуку предложили контракт, который здравомыслящий человек не подпишет» 23
07:57 Дмитрий Комбаров: «Чувствую себя так, будто мне 18 лет» 26
07:19 Видео Дзюба: «Запомнил всех, кто ударил! Особенно Могилевец лютый» 54
05:19 Канунников: «Многое потерял за три месяца восстановления от травмы» 3
03 февраля 2017
23:55 Луческу объяснил, почему назначил Дзюбу капитаном «Зенита» 107
20:47 Яровинский: «ЦСКА давно ввёл потолок зарплат» 21
все материалы по этой теме
Турниры