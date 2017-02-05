Маргасов: «„Локомотив“ - большой клуб, который всегда идет в лидерах и бьется за титул»
Новичок «Локомотива» Тимофей Маргасов рассказал о своем трансфере из «Крыльев Советов» к «железнодорожникам».
«С Сёминым не общались до перехода. Дело в другом. Само предложение было приятным. „Локо“ — большой клуб, который всегда идёт в лидерах и бьётся за чемпионство.
В „Локомотиве“, в отличие от „Ростова“, не бывает задержек по зарплате? Для меня это не важно. Деньги – всего лишь деньги. Куда важнее играть. Поэтому задержки не считал такой уж проблемой. Плюс я болею за „Локо“ с детства, наверное, лет с восьми — любой из академии это подтвердит. Помню, как в 2004 году стали чемпионами, очень меня впечатляли московские дерби, когда обыгрывали „Спартак“ 4:3, 3:2.
Из „Крыльев“ отпускали тяжеловато, не хотели, чтобы я уходил. Но соглашение заканчивалось в конце сезона, так что мог просто стать свободным агентом. „Локо“ меня купил, так что всё нормально, всё хорошо».
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помню, как какой-то легионер сказал что-то вроде: «рфпл – странная лига, у вас даже клуб назвали в честь паровоза!» 😄 крче, локо реально какой-то непонятный клуб. то ли дело спартак! но об этом как-нибудь в другой раз 😉
помню, как какой-то легионер сказал что-то вроде: «рфпл – странная лига, у вас даже клуб назвали в честь паровоза!» 😄 крче, локо реально какой-то непонятный клуб. то ли дело спартак! но об этом как-нибудь в другой раз 😉
Остановите эту машину.......
помню, как какой-то легионер сказал что-то вроде: «рфпл – странная лига, у вас даже клуб назвали в честь паровоза!» 😄 крче, локо реально какой-то непонятный клуб. то ли дело спартак! но об этом как-нибудь в другой раз 😉
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Бьётся за чемпионство, лидируя на 10 месте.
«При Бердыеве я сыграл 25 матчей, мы боролись за высокие места, но контракт заканчивался. «Ростов» предложил продлить соглашение, но я всегда мечтал играть в Европе, поэтому отказался. Был вариант с португальским клубом, но в последний момент сделка сорвалась. В «Ростов» после этого возвращаться было поздно.
Уверен, всё к лучшему. Сейчас я в большом клубе и очень этому рад»
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Как и Дьяков пошел в большой европейский клуб Динамо и зачастил потом по "любимым" командам)))