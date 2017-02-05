Маргасов: «„Локомотив“ - большой клуб, который всегда идет в лидерах и бьется за титул»

Новичок «Локомотива» Тимофей Маргасов рассказал о своем трансфере из «Крыльев Советов» к «железнодорожникам».

«С Сёминым не общались до перехода. Дело в другом. Само предложение было приятным. „Локо“ — большой клуб, который всегда идёт в лидерах и бьётся за чемпионство.

В „Локомотиве“, в отличие от „Ростова“, не бывает задержек по зарплате? Для меня это не важно. Деньги – всего лишь деньги. Куда важнее играть. Поэтому задержки не считал такой уж проблемой. Плюс я болею за „Локо“ с детства, наверное, лет с восьми — любой из академии это подтвердит. Помню, как в 2004 году стали чемпионами, очень меня впечатляли московские дерби, когда обыгрывали „Спартак“ 4:3, 3:2.

Из „Крыльев“ отпускали тяжеловато, не хотели, чтобы я уходил. Но соглашение заканчивалось в конце сезона, так что мог просто стать свободным агентом. „Локо“ меня купил, так что всё нормально, всё хорошо».