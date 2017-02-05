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«Милан» дома проиграл «Сампдории»

Матч: МиланМилан0 : 1СампдорияСампдория
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 16:28 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

В поединке 23-го тура Серии А «Сампдория» оказалась сильнее «Милана».

Милан, стадион «Сан Сиро».

«Милан» - «Сампдория» - 0:1 (0:0)
Гол: Муриэль 70 (пен).

«Милан»: Доннарумма, Палетта, Сапата, Романьоли, Куцка, Бертолаччи (Окампос 79), Соса, Сусо, Пашалич (Абате 72), Деулофеу, Бакка (Лападула 72).
Главный тренер: Винченцо Монтелла.

«Сампдория»: Вивиано, Сильвестре, Реджини, Бережински, Шкриньяр, Фернандеш (Джуричич 53), Торрейра, Прат, Линетти, Муриэль (Альварес 80), Квальярелла (Шик 71).
Главный тренер: Марко Джампаоло.

Предупреждения: Торрейра 28, Бакка 45, Сусо 60, Куцка 63, Соса 84, Джуричич 90+4.

Удаление: Соса 90.

Судья: Марко Гуида.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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