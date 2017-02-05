«Милан» дома проиграл «Сампдории»
В поединке 23-го тура Серии А «Сампдория» оказалась сильнее «Милана».
Милан, стадион «Сан Сиро».
«Милан» - «Сампдория» - 0:1 (0:0)
Гол: Муриэль 70 (пен).
«Милан»: Доннарумма, Палетта, Сапата, Романьоли, Куцка, Бертолаччи (Окампос 79), Соса, Сусо, Пашалич (Абате 72), Деулофеу, Бакка (Лападула 72).
Главный тренер: Винченцо Монтелла.
«Сампдория»: Вивиано, Сильвестре, Реджини, Бережински, Шкриньяр, Фернандеш (Джуричич 53), Торрейра, Прат, Линетти, Муриэль (Альварес 80), Квальярелла (Шик 71).
Главный тренер: Марко Джампаоло.
Предупреждения: Торрейра 28, Бакка 45, Сусо 60, Куцка 63, Соса 84, Джуричич 90+4.
Удаление: Соса 90.
Судья: Марко Гуида.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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куцка играл правого
бака 0
нужен забивной нап
моменты создаем.
играем хорошо
а в завершающей стадии 0
одна ошибка. и пропускаем
который матч к ряду играя лучше милан уступает. либо играет в ничью
монтеле нужно время. игра есть. результата нет
И посмеяться охота,но в тоже время самим через пол часа играть)