«Барселона» поздравила Неймара с 25-летием
Сегодня, 16:46 | Источник: ФК "Барселона" | Редакция: Дмитрий Кристя
«Барселона» поздравила с днем рождения своего нападающего Неймара. Сегодня бразильцу исполнилось 25 лет. Неймар выступает за каталонцев с 2013 года. За это время он по 2 раза выиграл чемпионат и Кубок Испании, по разу взял Суперкубок Испании и УЕФА, а также выиграл Лигу чемпионов.
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только до 7ми научили считать? :(
Тогда не удивляйся что Рона называют обузой:))
Месси Гениален,скрывать не стоит.
И да,не буду спорить,ни ты и ни я,низнаем даже 1/3 правды о их жизни а темболее о контрактах.
Суарес с Месси лидеры.
ниче он себе не выбивает .
месси игрок иного уровня
сравнивать его игру с кем либо глупа
он с другой планеты
у месси нет понятие стабильность
он всегда на своем. ином уровне
и рядом с ним не встанет ни один
а суарес и неймар всегда ровнялись на него не тока как на футболиста . но и как на человека
мы любим их всех
но сравнивать месси с кем либа. это глупо
А у нас в его годы перспективными числятся, ещё надежды подают
Месси сейчас заиграл,но почему?Может из-за контракта который он вынуждает?Я его меньше стал уважать.
А неймар ,есть Неймар ,за ним точно будующее.
месси это настоящее
и в целом мы одна команда. мы едины
этим мы и отличаемся от вас . и ваших болел персофанов
и в будущее загадывать не будем