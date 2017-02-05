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«Барселона» поздравила Неймара с 25-летием

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: игроки, Барселона, Неймар
Сегодня, 16:46 | Источник: ФК "Барселона" | Редакция: Дмитрий Кристя

«Барселона» поздравила с днем рождения своего нападающего Неймара. Сегодня бразильцу исполнилось 25 лет. Неймар выступает за каталонцев с 2013 года. За это время он по 2 раза выиграл чемпионат и Кубок Испании, по разу взял Суперкубок Испании и УЕФА, а также выиграл Лигу чемпионов.

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