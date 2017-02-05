«Реал» поздравил Роналду с днем рождения

«Реал» поздравил своего нападающего Криштиану Роналду с днем рождения. Сегодня форварду исполнилось 32 года. Роналду защищает цвета «сливочных» с 2009 года и за это время в футболке «Мадрида» успел выиграть 3 «Золотых мяча», чемпионат Испании, 2 Кубка Короля, 2 Кубка чемпионов, дважды Роналду выиграл Суперкубок УЕФА и еще один раз - Суперкубок Испании.