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«Реал» поздравил Роналду с днем рождения

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события, Реал, Роналду Криштиану
Сегодня, 16:54 | Источник: Твиттер ФК "Реал" Мадрид | Редакция: Дмитрий Кристя

«Реал» поздравил своего нападающего Криштиану Роналду с днем рождения. Сегодня форварду исполнилось 32 года. Роналду защищает цвета «сливочных» с 2009 года и за это время в футболке «Мадрида» успел выиграть 3 «Золотых мяча», чемпионат Испании, 2 Кубка Короля, 2 Кубка чемпионов, дважды Роналду выиграл Суперкубок УЕФА и еще один раз - Суперкубок Испании.

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