«Реал» поздравил Роналду с днем рождения
Сегодня, 16:54 | Источник: Твиттер ФК "Реал" Мадрид | Редакция: Дмитрий Кристя
«Реал» поздравил своего нападающего Криштиану Роналду с днем рождения. Сегодня форварду исполнилось 32 года. Роналду защищает цвета «сливочных» с 2009 года и за это время в футболке «Мадрида» успел выиграть 3 «Золотых мяча», чемпионат Испании, 2 Кубка Короля, 2 Кубка чемпионов, дважды Роналду выиграл Суперкубок УЕФА и еще один раз - Суперкубок Испании.
Другие материалы по теме:
16:28 Видео «Милан» дома проиграл «Сампдории» 28
15:51 Видео «Севилья» и «Вильярреал» голов не забивали 7
Александр Чистяков
Почему гранды АПЛ стали легкими мишенями в ЛЧ? Из-за чего в топ-матчах один боец или оба предпочитают уйти в клинч? «Соккер.ру» знает, что убивает английский футбол.
Или войдите через
ЗЫ и петушка неймара то ж с др)
а про покупные ЗМ это факт!
Тогда я балерина.
Желаю и дальше выигрывать трофеи на шее партнеров.
https://youtu.be/yuni3_f5ft0
совсем старуха уже.
А плюс ко всему завистливый клеветник.
Сегодня 19:04
С Днем Рожденья, Рон! Будь самим собой, будь в хороших отношениях с болельщиками мадридского Реала и будь прежде всего командным игроком) Успехов Криштиану и удачи с королевичами! Счастья, здоровья и семейного благополучия)
==================
ща Кристина прочитает и тебе перезвонит! только трубку возьми, Санек! ты же мужчина!)!)!)!)!
И даже по самому FranceFootbal
Правдой не все можно считать))
А насчет мнений,их столько же сколько и людей.