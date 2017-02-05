Источник: «Касереса в „Локомотиве“ не будет, клуб наблюдает за форвардом сборной Камеруна»

Источник, знакомый с ситуацией, опроверг слухи о том, что «Локомотив» может усилиться уругвайским защитником Мартином Касересом, однако отметил, что нападающий «Ольборга» и сборной Камеруна Кристиан Бассогог интересен «железнодорожникам»:

«„Локомотив“ ведет диалог с представителями футболиста и с датским клубом. Сегодня нападающий должен сыграть в финале Кубка африканских наций, и „Локомотив“ будет за этим наблюдать.

Касерес год не имел игровой практики, к тому же в „Локомотиве“ достаточно защитников. Московский клуб на уругвайца не выходил, поэтому его в „Локомотиве“ не будет».