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Роберто Мартинес: «Азар напоминает мне Месси»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Челси, Бельгия, Барселона, Азар Эден, Месси Лионель, Мартинес Роберто
Сегодня, 17:58 | Источник: GoalBien | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес сравнил полузащитника «Челси» Эдена Азара с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси:

«То, что Азар делает на поле, - уникально. То, как он ускоряется и останавливается. Он напоминает мне Месси. Мало кто может так же контролировать момент и сместить защитника туда, куда он хочет. Он невероятно обращается с мячом.

Но больше всего меня поражает его зрелость. Думаю, что в 26 лет он переживает идеальный момент, а тактическая схема в „Челси“, по которой также действует сборная Бельгии, вдохнула в него новую жизнь».

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