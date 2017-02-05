Роберто Мартинес: «Азар напоминает мне Месси»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес сравнил полузащитника «Челси» Эдена Азара с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси:

«То, что Азар делает на поле, - уникально. То, как он ускоряется и останавливается. Он напоминает мне Месси. Мало кто может так же контролировать момент и сместить защитника туда, куда он хочет. Он невероятно обращается с мячом.

Но больше всего меня поражает его зрелость. Думаю, что в 26 лет он переживает идеальный момент, а тактическая схема в „Челси“, по которой также действует сборная Бельгии, вдохнула в него новую жизнь».