«Лестер» - «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы
Начало матча: Сегодня, 19:00
Сегодня, 18:12 | Источник: Твиттер ФК "Манчестер Юнайтед" | Редакция: Антон Белюсь
Стали известны стартовые составы на матч 24-го тура АПЛ между «Лестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».
«Лестер Сити»: Шмейхель, Симпсон, Морган, Хут, Фукс, Марез, Дринкуотер, Ндиди, Муса, Варди, Окадзаки.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Байи, Смоллинг, Рохо, Эррера, Погба, Мата, Мхитарян, Рэшфорд, Ибрагимович.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Другие материалы по теме:
16:54 Фото «Реал» поздравил Роналду с днем рождения 67
16:28 Видео «Милан» дома проиграл «Сампдории» 28
15:51 Видео «Севилья» и «Вильярреал» голов не забивали 7
Александр Чистяков
Почему гранды АПЛ стали легкими мишенями в ЛЧ? Из-за чего в топ-матчах один боец или оба предпочитают уйти в клинч? «Соккер.ру» знает, что убивает английский футбол.
Или войдите через