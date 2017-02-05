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«Лестер» - «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы

Матч: Лестер СитиЛестер Сити-:-Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед
Начало матча: Сегодня, 19:00
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 18:12 | Источник: Твиттер ФК "Манчестер Юнайтед" | Редакция: Антон Белюсь

Стали известны стартовые составы на матч 24-го тура АПЛ между «Лестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». 

«Лестер Сити»: Шмейхель, Симпсон, Морган, Хут, Фукс, Марез, Дринкуотер, Ндиди, Муса, Варди, Окадзаки.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Байи, Смоллинг, Рохо, Эррера, Погба, Мата, Мхитарян, Рэшфорд, Ибрагимович.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

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