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Дубль Жезуса принёс «Ман Сити» победу над «Суонси»

Матч: Манчестер СитиМанчестер Сити2 : 1Суонси СитиСуонси Сити
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 18:24 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В поединке 24-го тура АПЛ «Манчестер Сити» в самой концовке вырвал победу у «Суонси Сити».

Манчестер, стадион «Этихад Стэдиум»

«Манчестер Сити» – «Суонси Сити» – 2:1 (1:0)
Голы: Жезус 11, Жезус 90+2 - Сигурдссон 81

«Манчестер Сити»: Кабальеро, Фернандиньо, Стоунз, Коларов, Клиши, Туре, Де Брюйне (Сабалета 78), Силва, Стерлинг (Агуэро 84), Сане, Жезус.
Главный тренер: Хосеп Гвардиола.

«Суонси Сити»: Фабиански, Ноутон, Фернандес, Моусон, Ольссон, Корк, Фер, Кэрролл (Дайер 75), Раутледж (Нарсинг 65), Сигурдссон, Льоренте (Бастон 83).
Главный тренер: Пол Клемент.

Предупреждения: Де Брюйне 42, Стерлинг 44, Льоренте 60, Корк 75.

Судья: Майк Дин.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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