Дубль Жезуса принёс «Ман Сити» победу над «Суонси»
В поединке 24-го тура АПЛ «Манчестер Сити» в самой концовке вырвал победу у «Суонси Сити».
Манчестер, стадион «Этихад Стэдиум»
«Манчестер Сити» – «Суонси Сити» – 2:1 (1:0)
Голы: Жезус 11, Жезус 90+2 - Сигурдссон 81
«Манчестер Сити»: Кабальеро, Фернандиньо, Стоунз, Коларов, Клиши, Туре, Де Брюйне (Сабалета 78), Силва, Стерлинг (Агуэро 84), Сане, Жезус.
Главный тренер: Хосеп Гвардиола.
«Суонси Сити»: Фабиански, Ноутон, Фернандес, Моусон, Ольссон, Корк, Фер, Кэрролл (Дайер 75), Раутледж (Нарсинг 65), Сигурдссон, Льоренте (Бастон 83).
Главный тренер: Пол Клемент.
Предупреждения: Де Брюйне 42, Стерлинг 44, Льоренте 60, Корк 75.
Судья: Майк Дин.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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А тот факт, что забивать в АПЛ сложнее, чем в ЛЛ, это факт. Так Ибрагимович забивает, но гораздо меньше чем привык.
Да тот же Коста тебе скажет, что в АПЛ сложнее. Потому что там нет всяких Альмерий и Гранад, которые раздвигают ноги перед грандами. Там поставят автобус и попробуй забей
P.C Агуэро нужно было скидывать на удар жезусу в концовке, хет трик в первом домашнем матче в старте, было бы хорошим достижением, а агуэро мог подружится с ним, мне кажется серхио не до любливает габриэля
Да сам посчитай, а потом умничай:
19.10.16 «Барселона» — «Ман Сити» — 4:0 (3 гола, голевой пас)
1/8 финала 2015/2016
Лионель Месси / Фото: © Gettyimages/Fotobank.ru
23.02.16. «Арсенал» — «Барселона» — 0:2 (2 гола: 1 с пенальти)
16.03.16 «Барселона» — «Арсенал» — 3:1 (гол)
1/8 финала 2014/2015
24.02.15 «Ман Сити» — «Барселона» — 1:2 (нереализованный пенальти)
18.03.15 «Барселона» — «Ман Сити» — 1:0 (голевой пас)
1/8 финала 2013/2014
18.02.14 «Ман Сити» — «Барселона» — 0:2 (гол с пенальти)
12.03.14 «Барселона» — «Ман Сити» — 2:1 (гол)
½ финала 2011/2012
18.04.12 «Челси» — «Барселона» — 1:0
24.04.12 «Барселона» — «Челси» — 2:2 (нереализованный пенальти)
Финал 2010/2011
28.05.11 «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» — 3:1 (гол)
1/8 финала 2010/2011
16.02.11 «Арсенал» — «Барселона» — 2:1 (голевой пас)
08.03.11 «Барселона» — «Арсенал» — 3:1 (2 гола: 1 с пенальти,)
¼ финала 2009/2010
"Арсенал" – один из самых пострадавших от Лионеля Месси клубов. В четвертьфинале Лиги чемпионов 2010 года аргентинец забил в ворота англичан в Барселоне все четыре гола (4:1) / Фото: © Gettyimages/Fotobank.ru
31.03.10 «Арсенал» — «Барселона» — 2:2
06.04.10 «Барселона» — «Арсенал» — 4:1 (4 гола)
½ финала 2008/2009
28.04.09 «Барселона» — «Челси» — 0:0
06.05.09 «Челси» — «Барселона» — 1:1 (голевой пас)
Финал 2008/2009
Месси забивает второй гол в ворота "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги чемпионов 2009 года / Фото: © Gettyimages/Fotobank.ru
27.05.09 «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» — 2:0 (гол)
½ финала 2007/2008
23.04.08 «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» — 0:0
29.04.08 «Манчестер Юнайтед» — «Барселона» — 1:0
1/8 финала 2006/2007
21.02.07 «Барселона» — «Ливерпуль» — 1:2
06.03.07 «Ливерпуль» — «Барселона» — 0:1
Группа 2006/2007
18.10.06 «Челси» — «Барселона» — 1:0
31.10.06 «Барселона» — «Челси» — 2:2
1/8 финала 2005/2006
22.02.06 «Челси» — «Барселона» — 1:2
07.03.06 «Барселона» — «Челси» — 1:1 (заменён на 25-й минуте — мышечная травма)
Читай описание под видео.
Гилфи красава
Какие 17 голов в 16 матчах???
https://www.youtube.com/watch?v=5O0IVtK6gFs&t=26s