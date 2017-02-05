Дубль Жезуса принёс «Ман Сити» победу над «Суонси»

В поединке 24-го тура АПЛ «Манчестер Сити» в самой концовке вырвал победу у «Суонси Сити».

Манчестер, стадион «Этихад Стэдиум»

«Манчестер Сити» – «Суонси Сити» – 2:1 (1:0)

Голы: Жезус 11, Жезус 90+2 - Сигурдссон 81

«Манчестер Сити»: Кабальеро, Фернандиньо, Стоунз, Коларов, Клиши, Туре, Де Брюйне (Сабалета 78), Силва, Стерлинг (Агуэро 84), Сане, Жезус.

Главный тренер: Хосеп Гвардиола.

«Суонси Сити»: Фабиански, Ноутон, Фернандес, Моусон, Ольссон, Корк, Фер, Кэрролл (Дайер 75), Раутледж (Нарсинг 65), Сигурдссон, Льоренте (Бастон 83).

Главный тренер: Пол Клемент.

Предупреждения: Де Брюйне 42, Стерлинг 44, Льоренте 60, Корк 75.

Судья: Майк Дин.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.