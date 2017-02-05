«Анжи» проиграл «Вардару» в контрольной встрече

В контрольном поединке «Анжи» уступил македонскому «Вардару».

«Анжи» – «Вардар» – 1:2 (0:0)

Гол у «Анжи»: Георгиевский 47

«Анжи»: Юрченко, Паршивлюк (Дудиев 74), Тетрашвили (Брызгалов 46), Фибель (Белый 74), Жиров (Шандау 74), Кацаев (Мусалов 46), Лях (Георгиевский 46), Хубулов (Асильдаров 46), Каретник, Яковлев (Хадарцев 58), Будковский (Боли 58).

Главный тренер: Александр Григорян.

Предупреждения: Лях 30. Брызгалов 70.

Напомним, что вчера контрольный поединок между махачкалинским клубом и «Элязыгспором» был прерван из-за потасовки.