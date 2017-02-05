Гвардиола: «„Ман Сити“ впервые победил на последних минутах, раньше мы так пропускали»
Сегодня, 20:05 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями от матча 24-го тура АПЛ, в котором «горожане» в компенсированное арбитром время вырвали победу у «Суонси Сити» (2:1):
«Мы впервые победили на последней минуте. Первый и второй таймы сильно отличались друг от друга. Соперник играл лучше. Но в конце нам удалось победить, и это важно.
Мы много раз пропускали на последних минутах в этом сезоне. Сегодня история могла повториться, но нам повезло, что гол „Суонси“ случился не на последней минуте, поэтому у нас было время, чтобы исправить ситуацию.
Габриэль Жезус силен, быстр, он здорово передвигается по полю. Он хорошо вписался в нашу игру. Мы счастливы, что он играет за нас».
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