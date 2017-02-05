Рейтинг@Mail.ru
ГлавноеВидео МЮ разгромил «Лестер» 46

Гвардиола: «„Ман Сити“ впервые победил на последних минутах, раньше мы так пропускали»

Матч: Манчестер СитиМанчестер Сити2 : 1Суонси СитиСуонси Сити
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Гвардиола Хосеп
Сегодня, 20:05 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями от матча 24-го тура АПЛ, в котором «горожане» в компенсированное арбитром время вырвали победу у «Суонси Сити» (2:1):

«Мы впервые победили на последней минуте. Первый и второй таймы сильно отличались друг от друга. Соперник играл лучше. Но в конце нам удалось победить, и это важно.

Мы много раз пропускали на последних минутах в этом сезоне. Сегодня история могла повториться, но нам повезло, что гол „Суонси“ случился не на последней минуте, поэтому у нас было время, чтобы исправить ситуацию.

Габриэль Жезус силен, быстр, он здорово передвигается по полю. Он хорошо вписался в нашу игру. Мы счастливы, что он играет за нас».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 21:11
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 20:59
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 20:34
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:14
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
20:43 Неймар: «Не могу перестать мечтать о победе на чемпионате мира» 10
20:27 Хаманн: «Боссы „Ливерпуля“ действовали не головой, продлевая контракт с Клоппом» 19
19:25 Монтелла: «„Милан“ угодил в кризис» 3
17:58 Роберто Мартинес: «Азар напоминает мне Месси» 12
11:34 Бадштубер: «Я недоволен, потому что „Шальке“ мог победить „Баварию“» 6
10:52 Моуриньо: «„Бавария“ скупает лучших игроков своей лиги, в Англии так не получится» 66
10:14 Почеттино: «„Тоттенхэм“ готов выиграть титул» 45
09:57 Алькасер: «Игроки „Барселоны“ рады, что мне удалось отличиться» 14
08:56 Реднапп: «„Ливерпуль“ не может нормально обороняться» 16
00:30 Тухель: «Счёт должен был быть 4:0, а не 1:0» 5
все материалы по этой теме
Турниры