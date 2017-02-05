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«Краснодар» проиграл пражской «Славии» в контрольном матче

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Межсезонье, Краснодар, Славия П
Сегодня, 20:13 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В рамках зимнего сбора, проходящего в Испании, «Краснодар» уступил пражской «Славии».

Коин, стадион «Хосе Бургос Кинтана»

«Краснодар» – «Славия» – 1:2 (1:2)
Голы: Гранквист 42 (пен) - Шкода 6, Дели 20.

«Краснодар»: Синицын, Гранквист, Назаров, Быстров, Торбинский, Лаборде (Перейра 46), Окриашвили, Моргунов, Жигулев, Фомин, Комличенко.
Главный тренер: Игорь Шалимов.

Ранее «Краснодар» сыграл вничью с «Видеотоном».

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