«Краснодар» проиграл пражской «Славии» в контрольном матче
Сегодня, 20:13 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь
В рамках зимнего сбора, проходящего в Испании, «Краснодар» уступил пражской «Славии».
Коин, стадион «Хосе Бургос Кинтана»
«Краснодар» – «Славия» – 1:2 (1:2)
Голы: Гранквист 42 (пен) - Шкода 6, Дели 20.
«Краснодар»: Синицын, Гранквист, Назаров, Быстров, Торбинский, Лаборде (Перейра 46), Окриашвили, Моргунов, Жигулев, Фомин, Комличенко.
Главный тренер: Игорь Шалимов.
Ранее «Краснодар» сыграл вничью с «Видеотоном».
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О,Зенит еще сегодня играет,может за ничейку и зацепится.