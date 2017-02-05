Хаманн: «Боссы „Ливерпуля“ действовали не головой, продлевая контракт с Клоппом»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ливерпуль, Клопп Юрген , Хаманн Дитмар
Сегодня, 20:27 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Бывший полузащитник «Ливерпуля» Дитмар Хаманн находит странным то, что руководство «красных» летом продлило контракт с главным тренером команды Юргеном Клоппом до 2022 года после его первого сезона у руля команды:
«Да, Клопп оказал влияние на игру „Ливерпуля“ и улучшил некоторых игроков, но если посмотреть на факты, то в сравнении со временем, когда командой руководил Брендан Роджерс, количество очков, в среднем набираемое клубом за игру, не увеличилось.
„Ливерпуль“ проиграл в двух финалах, в каждом из которых он мог или даже должен был побеждать, но после этого клуб предложил Клоппу новый контракт, действуя не головой, а сердцем».
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Если жмоты (хозяева) ливера летом не устроят распродажу лучших игроков и он хорошо продумает напряги на сезон будет знатный конкурент
Дайте времени и денег, и Клопик всех уделает!!!
Клопп сейчас, своего рода, лакмусовая бумажка на определение среди фанов Ливерпуля школоты и глоров. С ТАКИМ составом Юра дошел до двух финалов и сейчас борется за ЛЧ.
Единственный его косяк, это тупяки на трансферах. Хотелось бы более сильных футболистов, нежели Вейналдум, Клаван и прочие. Давненько в Ливерпуль звезды не приходили, те же Суарез и Коут здесь стали теми, кем стали.
В общем, с Клоппо в светлое будущее)
Без Клопа этих финалов могло и не быть. Смотрю в Ливрпуле умеют поддержать
А так нужно дать время.По окончанию этого сезона уже судить,что да как.
Контракт до 2022 года - перебор.