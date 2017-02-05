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Хаманн: «Боссы „Ливерпуля“ действовали не головой, продлевая контракт с Клоппом»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ливерпуль, Клопп Юрген , Хаманн Дитмар
Сегодня, 20:27 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Дитмар Хаманн находит странным то, что руководство «красных» летом продлило контракт с главным тренером команды Юргеном Клоппом до 2022 года после его первого сезона у руля команды:

«Да, Клопп оказал влияние на игру „Ливерпуля“ и улучшил некоторых игроков, но если посмотреть на факты, то в сравнении со временем, когда командой руководил Брендан Роджерс, количество очков, в среднем набираемое клубом за игру, не увеличилось.

„Ливерпуль“ проиграл в двух финалах, в каждом из которых он мог или даже должен был побеждать, но после этого клуб предложил Клоппу новый контракт, действуя не головой, а сердцем».

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