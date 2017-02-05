Ибрагимович установил рекорд Премьер-Лиги

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович вписал свое имя в историю Премьер-Лиги.

В матче 24-го тура АПЛ против «Лестер Сити» швед отметился голом, доведя счет своим мячам в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии до 15. Примечательно, что форвард сделал это в возрасте 35 лет и 125 дней.

Таким образом, Ибрагимович стал самым возрастным игроком в истории АПЛ, кому покорилась планка в 15 забитых мячей за сезон.