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Ибрагимович установил рекорд Премьер-Лиги

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Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Ибрагимович Златан
Сегодня, 20:35 | Источник: Твиттер Opta | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович вписал свое имя в историю Премьер-Лиги.

В матче 24-го тура АПЛ против «Лестер Сити» швед отметился голом, доведя счет своим мячам в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии до 15. Примечательно, что форвард сделал это в возрасте 35 лет и 125 дней.

Таким образом, Ибрагимович стал самым возрастным игроком в истории АПЛ, кому покорилась планка в 15 забитых мячей за сезон.

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