Ибрагимович установил рекорд Премьер-Лиги
Сегодня, 20:35 | Источник: Твиттер Opta | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович вписал свое имя в историю Премьер-Лиги.
В матче 24-го тура АПЛ против «Лестер Сити» швед отметился голом, доведя счет своим мячам в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии до 15. Примечательно, что форвард сделал это в возрасте 35 лет и 125 дней.
Таким образом, Ибрагимович стал самым возрастным игроком в истории АПЛ, кому покорилась планка в 15 забитых мячей за сезон.
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После победы «Монако» над «Ниццей» и выхода монегасков на чистое первое место в Лиге 1 «Соккер.ру» приглядывается к команде Леонарду Жардима, чья крутость зашкаливает.
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PS Тедди Шерингем в 40 лет играя за ВХ в АПЛ забивал, а Златану всего 35, еще молодой и не один сезон может радовать нас голами.
Чем занимаются в Англии более молодые игроки, где они?