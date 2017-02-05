Неймар: «Не могу перестать мечтать о победе на чемпионате мира»

Нападающий сборной Бразилии Неймар, который сегодня отмечает свое 25-летие, мечтает о победе на чемпионате мира-2018, который пройдет в России:

«Надеюсь, что смогу продолжать забивать, ставить рекорды, это меня радует. Не хочу быть лучше, чем кто-либо другой, хочу быть лучше, чем я сам. Для меня это важно.

Я уже думаю о предстоящем чемпионате мира в России. Я мечтатель. Не могу перестать мечтать о победе на чемпионате мира. Но я буду усердно работать, чтобы быть готовым к Мундиалю.

Я амбициозен. Мне предстоит еще многого добиться и завоевать большое количество титулов».