Неймар: «Не могу перестать мечтать о победе на чемпионате мира»
Сегодня, 20:43 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий сборной Бразилии Неймар, который сегодня отмечает свое 25-летие, мечтает о победе на чемпионате мира-2018, который пройдет в России:
«Надеюсь, что смогу продолжать забивать, ставить рекорды, это меня радует. Не хочу быть лучше, чем кто-либо другой, хочу быть лучше, чем я сам. Для меня это важно.
Я уже думаю о предстоящем чемпионате мира в России. Я мечтатель. Не могу перестать мечтать о победе на чемпионате мира. Но я буду усердно работать, чтобы быть готовым к Мундиалю.
Я амбициозен. Мне предстоит еще многого добиться и завоевать большое количество титулов».
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Пеле, Марадона, Герд Мюллер, Зубастик, Зидан. Эти ребята знают что такое высшая слава.
там любят петушков, особенно, глушаков 😄
Только амбициозные люди добиваются больших успехов!
Я тоже желаю Неймару стать чемпионом мира в России!
Мечтать не вредно