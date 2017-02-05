Гол Павлюченко позволил «Уралу» уйти от поражения в матче с «Радом»

В рамках зимнего сбора, проходящего на Кипре, «Урал» провел контрольный матч с белградским «Радом», в котором соперники обменялись голами.

«Урал» – «Рад» – 1:1 (0:0)

Гол у «Урала»: Павлюченко 75.

«Урал»: Заболотный, Данцев, Балажиц, Динга, Кулаков, Димитров, Ломакин, Серченков (Коробов 70), Подоксенов, Павлюченко, Лунгу (Ильин 70).

Главный тренер: Александр Тарханов.