Рейтинг@Mail.ru
ГлавноеВидео МЮ разгромил «Лестер» 47

Эрнанес сменит «Ювентус» на «Хебей Чайна Форчун»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ювентус, Хебей ЧФ, Эрнанес
Сегодня, 21:10 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

По информации итальянской прессы полузащитник «Ювентуса» Эрнанес продолжит карьеру в Поднебесной.

Сообщается, что 31-летний бразилец уже завтра может стать игроком «Хебей Чайна Форчун».

По слухам, китайский клуб заплатит «Старой Синьоре» за хавбека 8-9 млн евро, еще 2-3 млн будут предусмотрены в качестве бонусов.

Напомним, что Эрнанес не попал в заявочный лист «Ювентуса» на матчи Лиги чемпионов.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 21:12
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:12
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
12:57 Слухи «Манчестер Сити» включился в борьбу за Дибалу 36
12:44 Слухи Бензема раздумывает над уходом из «Реала» 59
12:30 Слухи «Атлетико» готов выложить 60 млн фунтов за Санчеса 17
Вчера
15:58 Слухи Бернат подумывает об уходе из «Баварии» 13
07:39 Слухи «Ман Сити» поспорит с «Реалом» за Виллиама Карвалью 10
01:26 Слухи «Милан» интересуется Клаудио Браво 4
03 февраля 2017
22:56 Слухи Агент Озила контактировал с «Барселоной» 26
19:47 Коста: «Я в Китае? Люди говорят много ерунды» 5
12:48 Слухи Диего Коста принял предложение китайского клуба, летом игрок покинет «Челси» 42
10:45 Слухи Летом «Бавария» сделает предложение «Тоттенхэму» по трансферу Алли 32
все материалы по этой теме
Турниры