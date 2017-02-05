Эрнанес сменит «Ювентус» на «Хебей Чайна Форчун»

По информации итальянской прессы полузащитник «Ювентуса» Эрнанес продолжит карьеру в Поднебесной.

Сообщается, что 31-летний бразилец уже завтра может стать игроком «Хебей Чайна Форчун».

По слухам, китайский клуб заплатит «Старой Синьоре» за хавбека 8-9 млн евро, еще 2-3 млн будут предусмотрены в качестве бонусов.

Напомним, что Эрнанес не попал в заявочный лист «Ювентуса» на матчи Лиги чемпионов.