Эрнанес сменит «Ювентус» на «Хебей Чайна Форчун»
Сегодня, 21:10 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
По информации итальянской прессы полузащитник «Ювентуса» Эрнанес продолжит карьеру в Поднебесной.
Сообщается, что 31-летний бразилец уже завтра может стать игроком «Хебей Чайна Форчун».
По слухам, китайский клуб заплатит «Старой Синьоре» за хавбека 8-9 млн евро, еще 2-3 млн будут предусмотрены в качестве бонусов.
Напомним, что Эрнанес не попал в заявочный лист «Ювентуса» на матчи Лиги чемпионов.
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