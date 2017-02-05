Рейтинг@Mail.ru
ГлавноеВидео МЮ разгромил «Лестер» 81

Индзаги: «„Лацио“ хочет играть в еврокубках»

Матч: ПескараПескара2 : 6ЛациоЛацио
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Индзаги Симоне
Сегодня, 21:19 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги остался доволен игрой команды в победном для римлян матче 23-го тура Серии А против «Пескары» (6:2):

«Мы пережили непростой момент, но потом собрались и сумели взять ход матча под свой контроль.

Мы играли хорошо и заслужили победу. У нас в активе 43 очка, но еще 4 или 5 баллов мы потеряли по ходу сезона. Я рад, что тренирую эту команду.

Я поздравил Пароло с покером. Для нас он является крайне важным игроком. Он забивал всегда, в этом году реже, чем обычно, но сегодня он подправил баланс.

Лига чемпионов? Нам нужно сохранить место в верхней части турнирной таблицы. Мы хотим играть в еврокубках».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 22:40
ответ пользователю SSFormello (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 22:37
ответ пользователю Супер Лелька (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 22:36
ответ пользователю Супер Лелька (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 22:28
ответ пользователю Klose_Miro (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 22:23
ответ пользователю Reneg (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 22:12
ответ пользователю Reneg (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 22:03
ответ пользователю Lazio-Kiev (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 21:59
ответ пользователю Lazio-Kiev (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:59
ответ пользователю Супер Лелька (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 21:58
ответ пользователю Reneg (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 21:57
ответ пользователю Супер Лелька (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 21:54
ответ пользователю Reneg (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 21:53
ответ пользователю Супер Лелька (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:48
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 21:45
ответ пользователю Reneg (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 21:39
ответ пользователю Супер Лелька (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:21
, чтобы видеть комментарии
  2
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
22:33 Кьеллини: «Матч с „Интером“ по ощущениям напоминает битву за Скудетто» 0
22:23 Это'О: «Буду ли в 2018 году у вас в России? Почему это „у вас“?! Россия - и мой дом тоже» 7
22:14 Агуэро: «Эти три месяца я должен помогать команде, а дальше посмотрим» 4
21:53 Раньери: «Я доволен игроками „Лестера“, а они довольны мной» 5
21:45 Моуриньо: «Я доволен. МЮ не проигрывает в лиге с октября» 6
20:43 Неймар: «Не могу перестать мечтать о победе на чемпионате мира» 15
20:27 Хаманн: «Боссы „Ливерпуля“ действовали не головой, продлевая контракт с Клоппом» 30
20:05 Гвардиола: «„Ман Сити“ впервые победил на последних минутах, раньше мы так пропускали» 5
19:25 Монтелла: «„Милан“ угодил в кризис» 4
17:58 Роберто Мартинес: «Азар напоминает мне Месси» 13
все материалы по этой теме
Турниры