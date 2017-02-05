Индзаги: «„Лацио“ хочет играть в еврокубках»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги остался доволен игрой команды в победном для римлян матче 23-го тура Серии А против «Пескары» (6:2):

«Мы пережили непростой момент, но потом собрались и сумели взять ход матча под свой контроль.

Мы играли хорошо и заслужили победу. У нас в активе 43 очка, но еще 4 или 5 баллов мы потеряли по ходу сезона. Я рад, что тренирую эту команду.

Я поздравил Пароло с покером. Для нас он является крайне важным игроком. Он забивал всегда, в этом году реже, чем обычно, но сегодня он подправил баланс.

Лига чемпионов? Нам нужно сохранить место в верхней части турнирной таблицы. Мы хотим играть в еврокубках».