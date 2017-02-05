«Лестер» установил антирекорд Премьер-Лиги
Сегодня, 21:36 | Источник: Твиттер Sky Sports | Редакция: Антон Белюсь
«Лестер Сити», сенсационно выигравший чемпионат Англии в минувшем сезоне, продолжает свое падение в нынешней кампании.
Сегодня «лисы» уступили «Манчестер Юнайтед» (0:3) в матче 24-го тура АПЛ и вновь ушли с поля без забитого мяча.
Таким образом, «Лестер» стал первой командой в истории Премьер-Лиги, не сумевшей поразить ворота соперников в чемпионате в первых 5 матчах календарного года.
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Сказка кончилась и листер вместе с ней.