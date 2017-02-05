«Лестер» установил антирекорд Премьер-Лиги

«Лестер Сити», сенсационно выигравший чемпионат Англии в минувшем сезоне, продолжает свое падение в нынешней кампании.

Сегодня «лисы» уступили «Манчестер Юнайтед» (0:3) в матче 24-го тура АПЛ и вновь ушли с поля без забитого мяча.

Таким образом, «Лестер» стал первой командой в истории Премьер-Лиги, не сумевшей поразить ворота соперников в чемпионате в первых 5 матчах календарного года.