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«Лестер» установил антирекорд Премьер-Лиги

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Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 21:36 | Источник: Твиттер Sky Sports | Редакция: Антон Белюсь

«Лестер Сити», сенсационно выигравший чемпионат Англии в минувшем сезоне, продолжает свое падение в нынешней кампании.

Сегодня «лисы» уступили «Манчестер Юнайтед» (0:3) в матче 24-го тура АПЛ и вновь ушли с поля без забитого мяча.

Таким образом, «Лестер» стал первой командой в истории Премьер-Лиги, не сумевшей поразить ворота соперников в чемпионате в первых 5 матчах календарного года.

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