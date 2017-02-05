Моуриньо: «Я доволен. МЮ не проигрывает в лиге с октября»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо прокомментировал победу своей команды над «Лестер Сити» в матче 24-го тура АПЛ:

«Думаю, мы сыграли в своем привычном ключе. Мы играли хорошо и пытались победить. „Лестер“ - непростой соперник, но мы привыкли к таким матчам.

Мы сыграли вничью с „Халлом“ и обыграли „Лестер“. Мы по-прежнему занимаем 6-е место в турнирной таблице, но мы приближаемся к конкурентам и продолжим сражаться.

Для нас это важная победа. Мы трижды подряд играли вничью, поэтому нам нужны были эти очки.

Я доволен. МЮ не проигрывает в лиге с октября. Если бы мы могли трансформировать обидные ничьи в победы, то находились бы в великолепной позиции».