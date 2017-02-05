Рейтинг@Mail.ru
ГлавноеВидео МЮ разгромил «Лестер» 81

Раньери: «Я доволен игроками „Лестера“, а они довольны мной»

Матч: Лестер СитиЛестер Сити0 : 3Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Раньери Клаудио
Сегодня, 21:53 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери призывает команду сплотиться после поражения от «Манчестер Юнайтед» в матче 24-го тура АПЛ, в результате которого «лисы» находятся лишь в одном пункте от зоны вылета:

«Мы обязаны забивать, играть вместе и никогда не сдаваться.

Для нас важно вновь обрести уверенность в своих силах. В прошлом году все складывалось хорошо, и игроки были полны уверенности, сейчас же они озадачены. Нам нужно реагировать.

Мы вместе. Я доволен игроками, а они довольны мной. Нам нужно сохранять единство и продолжать сражаться».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 22:35
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:26
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:15
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 22:06
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:56, редактировал Сегодня 22:06
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
22:33 Кьеллини: «Матч с „Интером“ по ощущениям напоминает битву за Скудетто» 0
22:23 Это'О: «Буду ли в 2018 году у вас в России? Почему это „у вас“?! Россия - и мой дом тоже» 6
22:14 Агуэро: «Эти три месяца я должен помогать команде, а дальше посмотрим» 3
21:45 Моуриньо: «Я доволен. МЮ не проигрывает в лиге с октября» 6
21:19 Индзаги: «„Лацио“ хочет играть в еврокубках» 16
20:43 Неймар: «Не могу перестать мечтать о победе на чемпионате мира» 15
20:27 Хаманн: «Боссы „Ливерпуля“ действовали не головой, продлевая контракт с Клоппом» 29
20:05 Гвардиола: «„Ман Сити“ впервые победил на последних минутах, раньше мы так пропускали» 5
19:25 Монтелла: «„Милан“ угодил в кризис» 4
17:58 Роберто Мартинес: «Азар напоминает мне Месси» 13
все материалы по этой теме
Турниры