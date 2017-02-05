Раньери: «Я доволен игроками „Лестера“, а они довольны мной»
Сегодня, 21:53 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери призывает команду сплотиться после поражения от «Манчестер Юнайтед» в матче 24-го тура АПЛ, в результате которого «лисы» находятся лишь в одном пункте от зоны вылета:
«Мы обязаны забивать, играть вместе и никогда не сдаваться.
Для нас важно вновь обрести уверенность в своих силах. В прошлом году все складывалось хорошо, и игроки были полны уверенности, сейчас же они озадачены. Нам нужно реагировать.
Мы вместе. Я доволен игроками, а они довольны мной. Нам нужно сохранять единство и продолжать сражаться».
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Можно спать , есть , веселиться вдоволь.
Тренер доволен, можно всё списать на бездарей и лентяев.
Соперники довольны, Лестер раздаёт очки налево и направо, подходи , забирай.
Довольны и мы , поищем новых героев.Старые Челси и Манчестер с прожженными Мазарини.