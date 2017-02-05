Раньери: «Я доволен игроками „Лестера“, а они довольны мной»

Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери призывает команду сплотиться после поражения от «Манчестер Юнайтед» в матче 24-го тура АПЛ, в результате которого «лисы» находятся лишь в одном пункте от зоны вылета:

«Мы обязаны забивать, играть вместе и никогда не сдаваться.

Для нас важно вновь обрести уверенность в своих силах. В прошлом году все складывалось хорошо, и игроки были полны уверенности, сейчас же они озадачены. Нам нужно реагировать.

Мы вместе. Я доволен игроками, а они довольны мной. Нам нужно сохранять единство и продолжать сражаться».