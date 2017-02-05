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«Ювентус» - «Интер»: стартовые составы

Матч: ЮвентусЮвентус-:-ИнтернационалеИнтернационале
Начало матча: Сегодня, 22:45
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 22:00 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Стали известны стартовые составы на матч 23-го тура Серии А между «Ювентусом» и «Интером»

«Ювентус»: Буффон, Лихтштайнер, Бонуччи, Кьеллини, Сандро, Хедира, Пьянич, Куадрадо, Дибала, Манджукич, Игуаин.

«Интер»: Ханданович, Мурильо, Миранда, Медель, Кандрева, Гальярдини, Брозович, Д'Амброзио, Мариу, Перишич, Икарди

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

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